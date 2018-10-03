İtalya’da göçmen dostu belediye başkanına ev hapsi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, "düzensiz göçe kolaylık sağlamak ve çöp toplama hizmetiyle ilgili yasa dışı eylemlerde bulunmakla" suçlanan Domenico Lucano, maliye polisi tarafından tutuklanarak ev hapsine kondu.

Tutuklama, Locri Cumhuriyet Savcılığının isteği üzerine hazırlık soruşturması hakiminin tedbiren aldığı kararla yapıldı.

İtalya'da göçmenleri koruyan ve entegrasyonlarını sağlayan belediye olarak dikkat çeken Riace, aşırı sağ görüşlü mevcut hükümetin göçmen karşıtı politikalarının tersine aldığı kararlarla, sol görüşlü sivil toplum kuruluşları ve aydınlar tarafından "örnek belediye" olarak gösteriliyor.

Lucano "en etkili 50 dünya lideri” arasında gösterilmişti

Yaklaşık 2 bin 300 nüfuslu Riace'nin belediye başkanı yüzlerce sığınmacıya yer verdiği için uluslararası üne kavuşmuş ve 2016 yılında ABD merkezli Fortune dergisi tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Papa Françesko ve Apple CEO'su Tim Cook gibi isimlerle birlikte "en etkili 50 dünya lideri” arasında gösterilmişti.

Sığınmacıları ilçedeki boş evlere de yerleştiren ve ilçe halkı tarafından "Mimmo” olarak anılan Lucano, 2017'de de 10 bin euro tutarındaki Dresden Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Göç karşıtı liderden alaycı paylaşım

Öte yandan göçmen karşıtı tutumuyla bilinen ve konuya ilişkin sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de "Hay aksi, şimdi (hükümete yönelik sert eleştirileriyle bilinen yazar Roberto) Saviano ve İtalya’yı göçmenlerle doldurmak isteyen tüm 'iyi' insanlar ne diyecek kim bilir" şeklinde ifadeler kullandı.

Aşırı sağcıların yükselişi

İtalya’da 4 Mart'ta yapılan seçimi aşırı sağcı ve popülistlerin kazanmasının ardından İslamofobik ve ırkçı saldırılar, hızlı bir şekilde artmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde 25 binden fazla kişi, İtalya'da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, cinsiyetçilik, ayrımcılık, antisemitizm ve hükümetin göç karşıtı politikalarına karşı protesto düzenlemişti.

Kaynak: AA, DW