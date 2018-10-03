  • 03 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.051
    EURO 7.009
  • BIST 98123.94
    ALTIN 231.738
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çin’de vergi kaçıran aktrise 130 milyon dolar ceza

Çin’de vergi kaçıran aktrise 130 milyon dolar ceza

Çin’de vergi kaçırdığı tespit edilen ünlü aktris Fan Bingbing'e yaklaşık 884 milyon Çin yuanı yani yaklaşık 130 milyon dolar para cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çinde vergi kaçıran aktrise 130 milyon dolar ceza

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Vergi İdaresi ve Ciangsu Vergi Bürosunun haziran ayında başlattığı soruşturmada, Fan’ın gerçek gelirini gizlemek ve vergi kaçırmak için çalıştığı film şirketleriyle yaptığı kontratlarda usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

Soruşturmada sonucunda, Fan ve adına çalıştığı şirketlerin, yapılan usulsüzlüklerin cezası, kaçırılan vergiler ve gecikme bedelleri kapsamında toplam yaklaşık 130 milyon dolar ceza ödemesi gerektiği belirtildi.

Vergi kaçırma suçundan ilk kez hüküm giyen Fan hakkında hapis cezası verilmeyeceği bildirildi.

Çinli aktris Fan ülke sinemasının yanı sıra Hollywood yapımı "X-Men: Geçmiş Günler Gelecek" ve "Demir Adam-3" gibi filmlerde de rol almıştı. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER