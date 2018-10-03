Başıboş at, park halindeki otomobile çarptı

Brezilya'da sahibinin elinden kaçan at panikleyerek hızla koşmaya başladı. Hızını alamayan hayvan park halindeki bir otomobile çarptı.
Yaralanan at, otomobilin ön kısmında kalakaldı.
O anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde sahibinin elinden kaçan bir at, hızını alamayarak park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Brezilya'da sahibinin elinden kaçan at panikleyerek hızla koşmaya başladı. Hızını alamayan hayvan park halindeki bir otomobile çarptı.
Yaralanan at, otomobilin ön kısmında kalakaldı.
O anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA