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Başıboş at, park halindeki otomobile çarptı

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde sahibinin elinden kaçan bir at, hızını alamayarak park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Brezilya'da sahibinin elinden kaçan at panikleyerek hızla koşmaya başladı. Hızını alamayan hayvan park halindeki bir otomobile çarptı.

Yaralanan at, otomobilin ön kısmında kalakaldı.

O anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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