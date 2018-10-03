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Başıboş at, park halindeki otomobile çarptı

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde sahibinin elinden kaçan bir at, hızını alamayarak park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:43





