Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 6 bin 870 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da son bir günde 6 bin 870 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 438 bin 286'ya çıktı.
Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79 artarak 58 bin 189'a ulaştı.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hastalarının 3 bin 838'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Hastalığı atlatanların sayısı ise 1 milyon 229 bin 391'i buldu.
Etiketler: İran Koronavirüs
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