Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79 artarak 58 bin 189'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hastalarının 3 bin 838'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 1 milyon 229 bin 391'i buldu.