Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da 17 bölgede 'sel' alarmı
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da şiddetli yağışların sele neden olma ihtimaline karşı 17 bölgede turuncu alarm verildi. Ayrıca hızı 100 kilometreyi bulan rüzgar da bekleniyor.
Meteoroloji İdaresi, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların su taşkınlarına yol açabileceğini aktardı.
Ülkede yaşanabilecek sel ihtimaline karşı 17 bölgede turuncu alarm, 69 bölgede ise sarı alarm ilan edildi.
100 kilometre hızı bulan rüzgar da bekleniyor
Yağışların yanında, hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarların da beklendiği vurgulandı.
Seine Nehri'nin başkent Paris'teki seviyesi dün 4 metre 23 santimetre iken bugün 4 metre 32 santimetreye yükseldi.
Ülkenin doğusundaki Rhone bölgesinde ise sel nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
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