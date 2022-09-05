Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'da merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 13.44'te meydana geldi.

Depremin yerin 14 kilometre derinliğinde oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.