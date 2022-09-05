Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ya da mal kaybı olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'da merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 13.44'te meydana geldi.
Depremin yerin 14 kilometre derinliğinde oluştuğu bilgisi paylaşıldı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: İran
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