Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bugün Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi Fransız RTL radyosuna açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Amandine Begot'nun, Zaporijya Nükleer Santrali'nin hala endişe uyandırdığı ve Türkiye'nin arabuluculuk önerisinin nasıl karşılandığına ilişkin sorusuna Colonna, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) çabaları doğrultusunda bölgede olumlu mesajlar vermesinin mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye ile temasta olduklarını, öğleden sonra Ankara'ya, oradan da İstanbul'a hareket edeceğini belirten Colonna, "Bütün bunlar hakkında konuşacağız, başka şeyler hakkında konuşacağız. Ancak Türkiye coğrafi konumu nedeniyle bölgede aktif rol oynuyor ve bunu yapabiliyor. Bunu olumlu görüyoruz" dedi.

Colonna, Türkiye'nin tahılların Ukrayna dışına ihracatına çözüm için gösterdiği çabalara işaret ederek, bu anlamda Türkiye'nin cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.