Yonhap ajansının haberine göre, Jeju Adası açıklarına ulaşması beklen Hinnamnor Tayfunu nedeniyle kıyı bölgelerinde okulların ve işletmelerin kapatılması tavsiye edildi.

Yetkililer ülke genelinde onlarca uçuşu iptal etti, feribot seferlerini askıya aldı.

Kore Meteoroloji İdaresi bugün ve yarın için kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar; ülke genelinde şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Hinnamnor Tayfunu'nun yarın Busan'ın 80 kilometre kuzey-kuzeybatısında etkili olması bekleniyor.