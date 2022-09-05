Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Afganistan'da, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Yetkililer, başkent Kabil'in Darul Aman Caddesi'ndeki Rus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen bombalı saldırıda can kaybının olduğunu belirtti.
Görgü tanıkları, saldırının, Rus Büyükelçiliği önünde vize işlemleri için bekleyen kalabalığın arasında yapıldığını öne sürdü.
Bölgeye çok sayıda ambulans intikal ettirilirken elçiliğin çevresindeki tüm caddeler trafiğe kapatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan Kabil
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