Ülkenin doğusunda Taliban yönetiminin Kunar vilayeti İl Kültür Müdürü Necibullah Hanif, basına yaptığı açıklamada, depremin Kunar'ın Nur Gül ilçesini etkilediğini belirtti.

İlk belirlemelere göre depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hanif, 9 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sarsıntı nedeniyle onlarca ev yıkıldı; bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan Nangarhar vilayeti Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Rayis Zabuli de deprem nedeniyle 30 kişinin yaralandığını bildirdi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, yerel saatle 02.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıklamıştı.

Sarsıntı Pakistan'da da hissedildi

Depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Nangerhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın 38 kilometre kuzey doğusu olduğu ifade edilmişti.

Deprem, başkent Kabil başta olmak üzere çevre vilayetler ile Pakistan'ın sınır bölgelerinde de hissedilmişti.

22 Haziran'da Afganistan'ın doğu vilayetlerini vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde 1200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliği ve evlerin kilden yapılması nedeniyle depremlerde can kaybı artıyor.