Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Buşehr eyaletinde yerel saatle 16.22'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünün Buşehr eyaletine bağlı Gunave ilçesi.
Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından, ilçeye ilk yardım ekipleri sevk edildi.
Ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmezken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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