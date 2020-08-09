İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Polis Teşkilatı Uyuşturucu ile Mücadele Birimi Müdürü Mecid Kerimi, Pakistan sınırındaki Nikşehr ve Saravan ilçelerinde, uyuşturucu kaçakçılığı yapan 2 çeteye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Kerimi, 2 operasyonda toplam 4 ton 484 kilogram uyuşturucu madde, 2 kalaşnikof silah, 1 telsiz ve çeşitli mühimmatların ele geçirildiğini ve 4 çete üyesinin yakalandığını aktardı.

Sınırdan İran'a sokulan uyuşturucuların ülkenin iç kesimlerine ulaştırılmasının amaçlandığını belirten Kerimi, kaçmayı başaran diğer çete üyelerinin yakalanması için operasyonların devam ettiğini dile getirdi.

Bölgede Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçıları ile İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.