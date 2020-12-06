Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 294 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
Ülkede koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 50 bin 310 oldu.
İran'da vaka sayısı, son bir günde 11 bin 561 artarak 1 milyon 40 bin 547'ye çıktı.
Hastalardan 5 bin 809'unun durumu ağır.
Şu ana kadar iyileşenlerin sayısı ise 730 bin 798.
6 milyon 387 bin 19 testin uygulandığı ülkede, salgın risk durumlarına göre, 64 ilçe "kırmızı", 278 ilçe "turuncu" ve 106 ilçe "sarı" bölge olarak belirlendi.
Etiketler: İran Koronavirüs
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