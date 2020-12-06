İran'da vaka sayısı, son bir günde 11 bin 561 artarak 1 milyon 40 bin 547'ye çıktı.

Hastalardan 5 bin 809'unun durumu ağır.

Şu ana kadar iyileşenlerin sayısı ise 730 bin 798.

6 milyon 387 bin 19 testin uygulandığı ülkede, salgın risk durumlarına göre, 64 ilçe "kırmızı", 278 ilçe "turuncu" ve 106 ilçe "sarı" bölge olarak belirlendi.