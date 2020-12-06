Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da rekor vaka artışı
[Fotoğraf: AA]
Rusya'da son 24 saatte 29 bin 39 kişide koronavirüs tespit edildi.
Virüs kaynaklı can kaybı 457 artışla 43 bin 141'e, sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 21 bin 342 artışla 1 milyon 937 bin 738'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı 2 milyon 460 bin 770'e çıktı.
Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.
Ülkede yapılan toplam test sayısı 79 milyon 300 bini aştı.
Başkent Moskova'da koronavirüse karşı toplu aşılama dün başlamıştı.
Etiketler: Rusya Koronavirüs
Son Haberler
- 15:26
- 15:48
- 15:19
- 15:18
- 15:11
Sıradaki Haber
Suriyeli muhalifler Anayasa Komitesi 5. tur toplantılarında anayasanın yazımına geçilmesini hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz