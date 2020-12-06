Virüs kaynaklı can kaybı 457 artışla 43 bin 141'e, sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 21 bin 342 artışla 1 milyon 937 bin 738'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 460 bin 770'e çıktı.

Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı 79 milyon 300 bini aştı.

Başkent Moskova'da koronavirüse karşı toplu aşılama dün başlamıştı.