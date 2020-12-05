Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya’nın geliştirdiği “Sputnik V” adlı koronavirüs aşısının halka uygulanmasına yönelik verdiği talimatın ardından, aşılama uygulaması bugün başkent Moskova'da başladı.

Aşının öncelikli uygulandığı doktor, öğretmen ve sosyal hizmetler çalışanlarından oluşan pek çok kişi kentte kurulan aşı merkezlerine gitti.

Aşı yaptıran kişilerin Moskova’daki bir kliniğe kayıtlı olması, 18-60 yaş arasında olması, kronik bir hastalığının bulunmaması ve son 30 gün içinde hiçbir şekilde aşı yaptırmamış olması gerekiyor.

5 saatte 5 bin kişi aşı için kaydoldu

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin yaptığı açıklamada, “İlk 5 saatte 5 bin kişi aşı için kaydoldu. Öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri, bugün sağlıklarını en çok tehlikeye atanlar ve hayatı en önemli olanlar” dedi.

Ülkede bu zamana kadar 2 milyon doz aşı üretimi yapıldı.