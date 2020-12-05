Almanya’nın Hessen eyaletinde yer alan ve 6 köyden oluşan Waldsolms kasabasında yaşayan ve 2019 yılında hayatını kaybeden Renate Wedel, komşularına 6.2 milyon euro (58 milyon lira) miras bıraktı.

Waldsolms Belediyesinin internet sitesinde, 1975 yılında Waldsolms’a yerleşen o zamandan bu yana kasabada yaşayan ve 2019 yılında vefat eden Wedel’in düzenlediği vasiyetnamede yer alan mirasın, bir banka hesabı, hisse senetleri, değerli eşyalar, ev ve mülkten oluştuğu açıklandı.

"Bunun mümkün olmadığını düşündüm"

Belediye Başkanı Bernd Heine konuyla ilgili şaşkın olduğunu ifade ederek "İlk başta bunun mümkün olmadığını düşündüm, bir virgülün kaydığını düşündüm” dedi.

Waldsolms topluluğu sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Waldsolms topluluğu olarak bu önemli miras için Wedel çiftine teşekkür ediyoruz. Mirasın büyük bir kısmının kasabadaki tesis ve altyapı çalışmaları için kullanılacak" diye konuştu.