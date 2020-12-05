ABD’de, aile ve akrabaların bir araya geldiği en önemli tatil günü olan 26 Kasım’daki Şükran Günü kutlamasından sonra vaka ve ölümlerde artış yaşanıyor.

Ülkede dün salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 31 olarak kayıtlara geçti.

Salgının yayılmaya başladığı ilk dalgada kaydedilen en yüksek günlük ölü sayısı 15 Nisan'da 2 bin 752 olarak belirlenmişti.

Ülkede salgının başladığı günden bu yana COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 285 bin 550'ye ulaştı.

Günlük vaka sayısı 200 bini aştı

Ülke genelinde geçen hafta günlük ortalama 180 bin bandında seyreden vaka sayısının son 2 günde 200 binin üzerine çıkarak ani artış göstermesi sağlık yetkililerini ciddi şekilde endişelendiriyor.

Günlük vaka sayısı perşembe günü 206 bin 799, dün de 225 bin 448 artışla yeni bir seviyeye ulaştı.

New York Times, son iki haftada vaka sayılarında yaklaşık yüzde 8, can kaybında yüzde 37 ve virüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınanlarda yüzde 29 artış olduğunu yazdı.

Ülkede şu ana kadar kaydedilen toplam vaka sayısı ise 14 milyon 772 bin 535’e yükseldi.

Hastanelerde tedavi olanlar 2 kat arttı

Son 2 günde günlük vaka sayısı 200 bini aşarken, COVID-19 virüsü nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı da şimdiye kadar görülen en üst seviyeye ulaştı.

Virüs bağlantılı hastanelere kaldırılmaları takip eden COVID Takip Projesi adlı siteye göre, hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı son bir ayda 2 katına çıkarak 3 Aralık itibarıyla 100 bin 755 oldu.

Halihazırda ABD’de 26 bin 153 COVID-19 hastası kritik durumda bulunurken, şimdiye kadar hastalığı atlatanların sayısı da 8 milyon 658 bin 882 oldu.

Yaklaşık 323 milyon nüfusu bulunan ABD’de şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı nüfusun yarısını aşarak 203 milyon 884 bin 1 olarak belirlendi.

Vaka sayısında 3 eyalet 1 milyon eşiğini geçti

ABD’deki COVID-19 salgını eyaletler bazında ele alındığında ise 3 eyaletin vaka sayısında 1 milyonu aştığı görülüyor.

Yaklaşık 29 milyon nüfusu ile California’dan sonra ülkenin ikinci en kalabalık eyaleti olan Teksas, 1 milyon 331 bin 516 vaka sayısı ile salgında başı çekiyor.

Teksas'ı, 39,5 milyon nüfusu bulunan California 1 milyon 315 bin 352 vaka ile ikinci sırada takip ederken, “1 milyon vaka” grubuna katılan 21,5 milyon nüfuslu Florida 1 milyon 39 bin 207 vaka sayısı ile üçüncü sırada yer alıyor.

Ülkede 500 binin üzerinde vaka sayısı görülen eyaletler sıralamasında da 770 binden fazla vaka ile Illionis'i 722 binden fazla vaka ile New York izliyor.

Ölü sayısı 10 bini aşan eyaletler

ABD’de virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı eyaletlerin sıralaması ise şöyle:

- New York (34 bin 886)

- Teksas (22 bin 972)

- California (19 bin 790)

- Florida (18 bin 997)

- New Jersey (17 bin 391)

- Illinois (13 bin 782)

- Pennsylvania (11 bin 220),

- Massachusetts (10 bin 910)

- Michigan (10 bin 118)

Noel tatili endişelendiriyor

Bazı uzmanlar, rakamların son günlerde bu kadar artış göstermesinin sebebini Şükran Günü tatili nedeniyle ertelenen raporlamalar olarak açıklıyor.

Sağlık yetkilileri, yaklaşan Noel tatilinde sıkı önlemlerin alınması gerektiğini söylüyor.

[Fotoğraf: AA]

Washington Üniversitesine bağlı Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü, aşılamanın başlaması ile şubattan sonra ölüm oranlarında düşüş beklediklerini söyledi.

Ancak buna rağmen eyaletler artışı kontrol altına almak için harekete geçmezse, nisana kadar can kaybının 770 binleri bulabileceği öngörüsünde bulundu.

"Ocak ayı korkunç olacak"

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Noel tatili sonrası olası benzeri dalgalanmanın eklenmesiyle ocak ayının korkunç olacağı uyarısını yaptı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Robert Redfield de “Gerçek şu ki bu yıl aralık, ocak ve şubat ayları çok zor geçecek” demişti.