Dünya
AA 22.03.2026 22:43

İran: Tahran'la koordinasyon içinde gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçebilecek

İran Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik saldırılara katılmamış olan ülkelere ait gemilerin “Tahran'ın koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceğini” duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, İsrail ve ABD ile bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, İran’a yönelik saldırılara katılmamış ülkelere ait gemilerin “yetkili makamların koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceği” kaydedildi.

Hürmüz Boğazı’nda oluşabilecek güvenlik risklerinden ABD ve İsrail’in sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması için askeri saldırıların sonlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

