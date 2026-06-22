İran savaşının Pentagon'a, ekonomiye ve Trump'a maliyeti

Trump, perşembe günü sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Rica ederim!" ifadesini kullandı ve İran ile önümüzdeki 60 gün boyunca müzakereleri sürdürmeyi öngören mutabakat zaptının faydalarını sıraladı.

Trump yaptığı paylaşımda, petrolün yeniden aktığını, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını, borsaların yükseldiğini, istihdamın rekor seviyede olduğunu ve fiyatların düştüğünü belirtti.

Ülkenin hiç olmadığı kadar güçlü, güvenli ve saygın olduğunu savundu.

Ancak bölgede 13 Amerikan askerinin ve 7 bin 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiği 100 günden uzun süren çatışmanın ardından nelerin değiştiğine dair objektif bir analiz, Trump'ın açıklamalarından daha farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Maliyet, yaklaşık 40 milyar doları buluyor

Savaşın görünen maliyeti yaklaşık 40 milyar dolar ancak toplam bedel çok daha yüksek

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin (CSIS) hazırladığı analizden elde edilen ön verilere göre, çatışmanın Savunma Bakanlığına maliyeti yaklaşık 40 milyar doları buluyor.

CSIS kıdemli danışmanı Mark Cancian, bu rakamın mühimmat maliyetini, imha edilen ekipmanı ve üslerdeki hasarı içerdiğini, ancak bakanlığın 2026 mali yılı bütçesinde zaten yer alan operasyonel maliyetleri kapsamadığını belirtti.

Hükümet kaynakları, Pentagon'un ek finansman için 80 milyar dolarlık bir talepte bulunduğunu bildirdi. Kaynaklardan biri, bu talebin 20 milyar dolardan azının İran savaşından kaynaklanan acil ihtiyaçlarla ilgili olduğunu ve bölgedeki tesislerin onarımı ile ABD üslerinin maliyetlerini içermediğini ekledi.

Buna mühimmata harcanan yaklaşık 26 milyar dolar da dahil

Cancian, en büyük harcamanın mühimmata yapıldığını belirterek, uzun menzilli, son derece gelişmiş ve pahalı silahların yoğun şekilde kullanıldığını ifade etti. Örneğin, bir Tomahawk füzesinin maliyeti yaklaşık 2,5 milyon doları buluyor ve ABD bunlardan yaklaşık bin adet kullandı.

Askeri yetkililer ve uzmanlar, ordunun önemli füze envanterinin büyük bir kısmını tükettiğini kaydediyor. Trump, savunma şirketlerini daha fazla silah üretmeye zorlamak için haziran ayı başında Savunma Üretim Yasası'nı uygulamaya koydu.

CSIS verilerine göre, daha az sıklıkta düzenlenen saldırılar ve pahalı silahların kullanımının azalmasıyla savaşın günlük maliyeti zamanla düştü.

Düşünce kuruluşu, savaşın ilk 100 saatinin 3,7 milyar dolara mal olduğunu hesapladı. Çatışmaların 12'nci gününde ise toplam maliyet yaklaşık 16,5 milyar dolara ulaştı.

Savunma Bakanlığı masrafların en büyük kısmını üstlenirken, çatışma İç Güvenlik ve Gaziler Bakanlığı gibi diğer kurumlara 1 milyar dolara mal oldu. Cancian, bu miktarın yaklaşık 165 milyon dolarının yüksek yakıt fiyatlarıyla ilgili olduğunu aktardı.

Benzin fiyatları hala yüksek

Savaş benzin fiyatlarını yükseltti. Bu durum, fosil yakıt sondajını gündeminin önemli bir parçası haline güncelleyen Trump için olumsuz bir gelişme oldu.

ABD yıllardır en büyük petrol ve gaz üreticisi konumunda bulunsa da pazar karmaşık ve küresel bir yapı barındırıyor. Benzin fiyatları ülke genelinde ortalama 3 doların altındayken, savaşın büyük bölümünde 4 doların üzerine çıktı.

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol trafiğinin yeniden başlamasıyla fiyatların düşmesi bekleniyor, ancak bu durumun zaman alacağı öngörülüyor.

ABD genelinde benzin ortalaması cuma günü 3,97 dolar oldu. Perşembe günü ise fiyatlar 30 Mart'tan bu yana ilk kez 4 doların altına geriledi.

Brown Üniversitesinin enerji maliyeti takip sistemine göre, Amerikan haneleri savaş olmasaydı ödeyecekleri miktardan ortalama 253 dolar daha fazla harcadı.

Dizel fiyatlarındaki artış zincirleme etki yaratıyor

Amerikalılar benzin fiyatlarının yükünü hissederken, çiftçiler ve nakliyeciler dizel fiyatlarındaki artıştan etkilendi. Savaş başlamadan önce ortalama fiyat 3,80 dolar civarındayken, 15 Haziran itibarıyla bu rakam 5 doların üzerinde seyrediyor.

Brown Üniversitesinin verilerine göre, artan fiyatlar nedeniyle Amerikalılar dizel için fazladan yaklaşık 27,1 milyar dolar harcadı. Savaş aynı zamanda gübre fiyatlarını da artırdı ve bu durum tarım üzerinde uzun vadeli etkilere yol açıyor.

Stratejik petrol rezervi 1983'ten bu yana en düşük seviyede

Körfez kıyısındaki tuz mağaralarında tutulan ülkenin acil durum petrol rezervi, hem Biden yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşı sürecindeki hamleleri hem de Trump yönetiminin İran savaşı nedeniyle tükendi. Rezerv şu anda, Reagan yönetimi döneminde ilk kez doldurulmaya başlandığı 1983 yılından bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.

Dünya 1,15 milyar varil petrol arzı kaybetti

Orta Doğu'dan yaklaşık dört aydır petrol çıkışı yapılmıyor. Kpler verilerine göre dünya, savaş boyunca toplamda 1,15 milyar varil petrol arzı kaybetti. Bu nedenle dünya, ham petrolü bulabildiği diğer yerlerden tedarik etmeye çalıştı.

Venezuela ve Brezilya üretimi artırdı. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya büyük miktarda jet yakıtı, Avustralya'ya ise dizel gönderdi.

Trump yönetiminin yüz milyonlarca varil Rus ve İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırmasının yanı sıra 32 ülke tarihin en büyük acil petrol stoku salınımını koordine etti.

Ancak bu adımlar yeterli olmadı ve petrol şirketleri müşterilerinin talebini karşılamak için kendi stoklarını kullanmaya başladı.

Cushing'deki depolar tükeniyor

Amerika Birleşik Devletleri genelinde yakıt dağıtımı yapan Oklahoma, Cushing'deki kritik petrol merkezi operasyonel sınır seviyesine ulaştı. Depolardaki yakıt miktarının kritik seviyelere düşmesi, boru hatlarındaki basıncın korunmasını ve müşterilere petrol ulaştırılmasını zorlaştırıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, geçen hafta Cushing'deki depolarda sadece 20 milyon varil petrol kaldığını bildirdi. Trump, çarşamba günü Versailles'daki G7 zirvesinde bu sorunu kabul ederek rezervlerin yaklaşık dört hafta içinde tükeneceğini ifade etti.

Enflasyon yükseliyor

Trump, uyguladığı politikaların fiyatları neden yükselttiğini açıklamakta zorlanıyor. Zaman zaman karşılanabilirlik fikrinin bir aldatmaca olduğunu söyleyen Trump, son dönemde ise enflasyonun daha da kötü olabileceğini ve savaş bittiğinde fiyatların hızla düşeceğini savundu.

Ancak enflasyonun düşmesi fiyatların daha yavaş artması anlamına geliyor, fiyatların fiilen gerilemesi anlamını taşımıyor.

Çalışma İstatistikleri Bürosunun son verilerine göre, enerji fiyatlarının etkisiyle yıllık enflasyon üç yıldır ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıktı. Bu oran salgın dönemindeki yüksek seviyelerden uzak olsa da Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını düşürmek için görmek istediği seviyenin iki katı olarak kayıtlara geçti. Kalıcı yüksek enflasyon, Fed'in geçen hafta faiz indirimine gitmeme kararını da açıklıyor.

Fiyatlar şu anda ortalama bir Amerikan çalışanının maaş artışından daha hızlı yükseliyor. Enflasyon nisan ve mayıs aylarında maaş artışlarını eritirken, bu durum 2023'ten beri ilk kez yaşandı.

Tüketici güveni hafif arttı ancak hala tarihi düşük seviyelere yakın

Amerikalılar arasında bazı iyimserlik işaretleri görülüyor. Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ankete göre, tüketici güveni üç ay üst üste düştükten sonra haziran ayında yükseldi. Ancak bu oran hala tarihi ortalamaların oldukça altında bulunuyor.

Genel güven eksikliği sadece savaştan kaynaklanmıyor. Amerikalılar 2020'den bu yana ekonomiyi etkileyen art arda tarihi olaylar yaşadı. Bu durum, son yıllardaki ekonomik şokların atlatılması için tüketici güveninde sürdürülebilir bir artış döneminin gerçekleşmesini engelledi.

Borsalar yükselişte

Piyasa endeksleri savaşın hemen ardından düşüş yaşadı ancak Trump, piyasaların savaşa rağmen rekorlar kırmaya devam ettiği yönünde açıklamalarını sürdürüyor.

Amerikalılar enflasyon ve savaşın neden olduğu benzin fiyatları nedeniyle ekonomi konusunda karamsar olsa da yatırımcılar faaliyetlerine bağlı kalıyor. SpaceX ve yapay zeka sektöründeki büyük halka arzlar da yatırımcıların borsaya olan ilgisini korumasını sağladı.

Tahviller değer kaybediyor

Savaş sırasındaki benzin fiyatlarındaki artış nedeniyle büyüyen enflasyon endişeleri tahvil satışlarını hızlandırdı. Bu durum, gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisini mayıs ayında son bir yılın en yüksek seviyesine çıkardı, ardından bir miktar gerileme kaydetti. 10 yıllık tahvil getirisi; kredi kartları, otomobil kredileri ve konut kredileri dahil olmak üzere tüketici kredi oranlarını doğrudan etkiliyor.

Konut kredisi faizleri yüksek seviyede

Freddie Mac verilerine göre, ortalama 30 yıllık sabit konut kredisi faizi geçen hafta yüzde 6,52'den yüzde 6,47'ye geriledi. Yüksek tahvil getirileri konut kredisi faizlerini yukarı çekerek konut piyasasının durağanlaşmasına neden oldu.

Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh, merkez bankasının fiyat artışlarını kontrol altına almak için daha güçlü adımlar atacağını ifade etti. Piyasa, Fed'in bu yılın sonlarında faiz artırımına gitmesini ve konut kredisi faizlerini de beraberinde yükseltmesini bekliyor.

Trump'ın onay oranı düşük seyrediyor

Başkanın kararlı bir destekçi kitlesi bulunsa da ülkenin büyük çoğunluğu onun görev performansını onaylamıyor.

Trump'ın onay oranı savaş başlamadan önce de yüzde 40'ın altına gerilemiş durumdaydı. Şubat ayında Amerikalıların yüzde 38'i Trump'ın performansını onaylarken, bu oran 15 Haziran itibarıyla yüzde 37 seviyesinde bulunuyor.

Son yapılan Fox News anketine göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 31'i Trump'ın ekonomi yönetimini, yüzde 35'i ise İran politikasını onayladığını belirtiyor.