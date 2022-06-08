İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bugün itibarıyla bir nükleer tesiste Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) ait çevrim içi zenginleştirme monitörü ile akış ölçer kameralarının kaldırıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, kameraların faaliyetinin zaten UAEA ile İran arasındaki Güvenlik Denetimi Anlaşması'nın dışında olduğunu ve nükleer tesislerde Ajans'ın gözlem için kullandığı standart gözlem kameralarının çalışmaya devam edeceği duyuruldu.

Söz konusu nükleer tesisin hangisi olduğu belirtilmese de İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini Natanz ve Fordo'daki tesislerinde sürdürdüğü biliniyor.

İran nükleer anlaşmasının Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD, UAEA Yönetim Kuruluna "İran'ın nükleer programıyla ilgili endişelerinin" yer aldığı bir karar taslağı sunmuştu.