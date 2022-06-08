Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Endonezya'nın Anak Krakatoa Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi.
CGTN'nin, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansına dayandırdığı haberine göre, Sumatra ve Java adaları arasında bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda hareketlilik gözlemlendi.
Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 500 metre yüksekliğe ulaştı.
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