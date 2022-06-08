CGTN'nin, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansına dayandırdığı haberine göre, Sumatra ve Java adaları arasında bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda hareketlilik gözlemlendi.

Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 500 metre yüksekliğe ulaştı.