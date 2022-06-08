Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finlandiya Başbakanı COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, COVID-19 olduğunu açıkladı.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Marin, koronavirüs semptomlarının hafif olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini belirtti.
Başbakan Marin, 4 Haziran'da ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ülkesinin NATO üyeliğini görüşmüştü.
Etiketler: Finlandiya Koronavirüs
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