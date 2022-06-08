Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Marin, koronavirüs semptomlarının hafif olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini belirtti.

Başbakan Marin, 4 Haziran'da ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ülkesinin NATO üyeliğini görüşmüştü.