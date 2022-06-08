Dünya gündeminde gıda krizi gündemde. Rusya ve Ukrayna küresel buğday ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu karşılıyor ancak savaş nedeniyle tahıl ihracatı yapılamıyor.

Ukrayna'nın tahıl ihracatını gerçekleştirdiği Karadeniz'deki limanlar, Rusya tarafından abluka altında.

Rusya yılda yaklaşık 30 milyon ton, Ukrayna ise yılda 20 ila 25 milyon ton buğday ihracatı yapıyor.

Milyonlarca ton tahıl savaş nedeniyle dünyaya dağıtılmak için limanlarda bekliyor. Zira tahıl koridorunda güvenlik sorunu yaşanıyor.

Ukrayna özellikle Odessa bölgesindeki deniz mayınlarının kaldırılması ile oluşacak güvenlik sorunundan, Rusya da tahıl tankerlerinin Ukrayna'ya silah taşımasından endişeli.

Türkiye ise Karadeniz'de oluşturulacak "tahıl koridoru"na güvenli rota sağlamak için devrede.

[Grafik: TRT Haber]

Ukrayna güvenlik garantisi istiyor

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi ve tahıl ihracatının yapılabilmesi için "güvenlik garantisi" istediklerini söyledi.

Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi konusunda endişeli olan Ukrayna, Rusya'nın mayınlar temizlendikten sonra saldırmayacağına dair güvence istiyor.

"Baltık ülkeleri ve Polonya rotası uzak"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl ihracatına ilişkin müzakerelerin BM’nin yanı sıra Baltık ülkeleri ve Polonya ile sürdüğünü ancak yolun uzak olması nedeniyle bu güzergahın öncelikli olmadığını duyurmuştu.

"22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda"

Zelenskiy, Ukrayna’nın Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini söylemişti.

"Şimdi orada 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda, sonbaharda orada 75 milyon ton tahılımız olabilir. Ne yapacağız? Dolayısıyla limanlar olmadan yapamayız."

Türkiye, küresel gıda tedariki için devrede

Türkiye, Ukrayna'daki tahıl stoklarının güvenli şekilde küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla mekanizma oluşturmak için bir süredir diplomasi trafiği yürütüyor.

Yürütülen diplomasi sonucu ise Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri "tahıl koridoru"nun işleyişine ilişkin BM çatısı altında yol haritası hazırlandı.

Ankara'da tahıl tahliyesinin detayları ele alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ankara'da yaptığı görüşmede ana gündem maddesi Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridordu.

Görüşmede, tankerlerin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı da ele alındı.

Lavrov, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de hazırız" diyen Lavrov, Türkiye'nin çabalarına büyük önem atfettiklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: [Karadeniz koridoru için] Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu süreçlerin detaylarını görüşmekteyiz.https://t.co/Dn56FC7TuW pic.twitter.com/jgyYIUYFZK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2022

Rus bakan, "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkiidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız" dedi.

Grafik: Nursel Cobuloğlu