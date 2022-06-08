Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 11:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Etiketler: Irakın Kuzeyi Pençe Operasyonları Son Dakika
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