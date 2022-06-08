Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Ziyaret çerçevesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra tahıl tankerlerinin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı ile Rusya ve Ukrayna'nın bu konuda yaşadığı endişelerin ele alınması bekleniyor.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya
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