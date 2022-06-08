Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konutta kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek
Adalet Bakanı Bozdağ, "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak" dedi.
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Etiketler: Bekir Bozdağ
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