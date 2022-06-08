Uluslararası hukuku hiçe saydılar. Motorunu söktükleri göçmen dolu botu, Türk kara sularına ittiler. Yunan güvenlik güçlerinin acımasız tavrına, Türk Sahil Güvenlik güçleri "dur" dedi. Ölüme terk edilen göçmenler kurtarıldı.

Ayvalık'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine harekete geçti. TRT Haber ekibi yaşananları anbean takip etti.

Yaşlı, genç ve bebek...



Her biri göçmen botunda ölüme terk edildi. Yardımlarına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Yunan Sahil Güvenliği’nin göçmen zulmünü @trthaber görüntüledi.https://t.co/g7Nnwqhf8X pic.twitter.com/oXQq2cVKDo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2022

Sahil güvenlik ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Ancak Yunan güvenlik güçleri de oradaydı. Göçmenlerin bulunduğu lastik botun, Yunan unsurlarınca halat bağlanıp Türk kara sularına çekildiği tespit edildi.

Sınır ihlaline anında karşılık verildi

Yunan güçler, hukuksuzluklarının kayda alındığını anlayınca tacize başladı. Sınır ihlaline, anında karşılık verildi. Yunan unsurlara karşı keskin manevralarla önleme yapıldı.

Yerli ani müdahale botumuz, kendisinden iki kat daha büyük Yunan botlarına karşı verdiği bu mücadeleyle tam not aldı. Kaan sınıfı botlar, tamamen yerli imkanlarla üretildi.

"Botumuzu halatla bağlayıp Türkiye'ye doğru çektiler"

Türk Sahil Güvenliği ekiplerince kurtarılan ve aralarında 15 aylık bebek de bulunan göçmenler yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı;

"Yunanların yaptıklarından çok korktum. Bizi ölüme terk ettiler. Siz de gördünüz. Biz Avrupa'da daha iyi bir yaşam istüiyoruz. Ama onlar elimizde olanı da aldı, para ve değerli eşyalarımızı aldı ve bizi geri ittiler."

"Yakalandık Türkiye'ye dönün dediler. Botumuzu halatla bağlayıp Türkiye'ye doğru çektiler."

"Yunan Sahil Güvenliği sopayla bana vurdu. Daha sonra Türk askerleri gördü bize yardımcı oldular denizden kurtardılar."

"Yunan Sahil Güvenliği bize vurup Türkiye'ye ittiler. Türk Sahil Güvenliği bizi denizden kurdadı.

Ayvalık iskelesinde yiyecek ve kıyafet verilen yaklaşık 45 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Haber: Altuğ Acer

Kamera: Mustafa Aydın Gül