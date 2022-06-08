Ege'de Yunan Sahil Güvenliğine suçüstü
Yunan Sahil Güvenliği, Ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botu geri iterken suçüstü yakalandı. Türk kara sularını ihlal edip göçmenleri ölüme terk eden Yunan teknelerine,, Türk Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti.
Uluslararası hukuku hiçe saydılar. Motorunu söktükleri göçmen dolu botu, Türk kara sularına ittiler. Yunan güvenlik güçlerinin acımasız tavrına, Türk Sahil Güvenlik güçleri "dur" dedi. Ölüme terk edilen göçmenler kurtarıldı.
Ayvalık'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine harekete geçti. TRT Haber ekibi yaşananları anbean takip etti.
Yaşlı, genç ve bebek...— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2022
Her biri göçmen botunda ölüme terk edildi. Yardımlarına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Yunan Sahil Güvenliği’nin göçmen zulmünü @trthaber görüntüledi.https://t.co/g7Nnwqhf8X pic.twitter.com/oXQq2cVKDo
Sahil güvenlik ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Ancak Yunan güvenlik güçleri de oradaydı. Göçmenlerin bulunduğu lastik botun, Yunan unsurlarınca halat bağlanıp Türk kara sularına çekildiği tespit edildi.
Sınır ihlaline anında karşılık verildi
Yunan güçler, hukuksuzluklarının kayda alındığını anlayınca tacize başladı. Sınır ihlaline, anında karşılık verildi. Yunan unsurlara karşı keskin manevralarla önleme yapıldı.
Yerli ani müdahale botumuz, kendisinden iki kat daha büyük Yunan botlarına karşı verdiği bu mücadeleyle tam not aldı. Kaan sınıfı botlar, tamamen yerli imkanlarla üretildi.
"Botumuzu halatla bağlayıp Türkiye'ye doğru çektiler"
Türk Sahil Güvenliği ekiplerince kurtarılan ve aralarında 15 aylık bebek de bulunan göçmenler yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı;
"Yunanların yaptıklarından çok korktum. Bizi ölüme terk ettiler. Siz de gördünüz. Biz Avrupa'da daha iyi bir yaşam istüiyoruz. Ama onlar elimizde olanı da aldı, para ve değerli eşyalarımızı aldı ve bizi geri ittiler."
"Yakalandık Türkiye'ye dönün dediler. Botumuzu halatla bağlayıp Türkiye'ye doğru çektiler."
"Yunan Sahil Güvenliği sopayla bana vurdu. Daha sonra Türk askerleri gördü bize yardımcı oldular denizden kurtardılar."
"Yunan Sahil Güvenliği bize vurup Türkiye'ye ittiler. Türk Sahil Güvenliği bizi denizden kurdadı.
Ayvalık iskelesinde yiyecek ve kıyafet verilen yaklaşık 45 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.
Haber: Altuğ Acer
Kamera: Mustafa Aydın Gül
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