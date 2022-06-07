Kyslytsya, yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının ihracatı konusunda Rusya ile yapılan müzakerelerde anlaşmaya varılması için "güvenlik garantisine" ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi konusundaki endişeleri dile getiren Kyslytsya, Rusya'nın, mayınlar temizlendikten sonra Ukrayna'ya saldırmayacağına dair güvence istediklerini ifade etti.

Küresel gıda krizi riskine karşı, Ukrayna'da limanlarda bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden mayınlar temizlenerek ihraç edilmesine yönelik müzakereler devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl ihracatına ilişkin müzakerelerin BM’nin yanı sıra Baltık ülkeleri ve Polonya ile sürdüğünü ancak yolun uzak olması nedeniyle bu güzergahın öncelikli olmadığını duyurmuştu.

Ukrayna’nın Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Şimdi orada 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda, sonbaharda orada 75 milyon ton tahılımız olabilir. Ne yapacağız? Dolayısıyla limanlar olmadan yapamayız" ifadelerini kullanmıştı.