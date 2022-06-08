Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da süpermarkette saldırı: 4 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Güney Afrika'da bir süpermarkete girerek içeridekilere ateş açan silahlı saldırgan 4 kişinin ölümüne neden oldu.
News24'un haberine göre, Güney Afrika'nın Cape Town şehrinin Khayelitsha bölgesinde bir süpermarkete giren silahlı saldırgan etrafına ateş açmaya başladı.
Olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Son aylarda çok sayıda silahlı saldırı görülüyor
Batı Cape Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, saldırganın ne için ateş açtığı henüz belirlenemedi.
Son aylarda çok sayıda silahlı saldırının görüldüğü bölgede, çetelerin haraç vermek istemeyen iş yeri sahiplerini korkutmayı amaçladığı tahmin ediliyor.
Etiketler: Güney Afrika
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