EurekAlert sitesinin haberine göre, Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nde yapılan çalışma, COVID-19'a yakalanmış bireylerin iş yerinde önemli ölçüde daha fazla bilişsel başarısızlık bildirdiğini ortaya koydu.

Üniversitenin Psikoloji Departmanı Profesörü James Beck ve öğrencisi Arden Flow tarafından yürütülen çalışmada, COVID-19'a yakalanmış ve yakalanmamış 94 tam zamanlı çalışandan veri toplandı.

Her iki grubun da temel demografik özellikler açısından uyumlu olduğu belirtildi.

"COVID-19 hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek"

Beck, "COVID-19 hayatımızın bir parçası olmaya en azından öngörülebilir gelecek için devam edecek. COVID-19'a yakalanan insanların iyileşip işe dönmesi artık yaygın bir durum. Çalışmamızda, bu kişiler, COVID-19'a yakalanmamış kişilere oranla daha fazla zorluk yaşadıklarını bildirdi." dedi.

Araştırmada iki grubun karşılaştırıldığını belirten Beck, "COVID-19'a yakalananlardan oluşan grup, hastalığı hiç geçirmeyen gruba kıyasla, iş yerinde hafıza, dikkat ve eylemle ilgili sorunlar olarak tanımlanan bilişsel başarısızlıkları daha fazla bildirdi." diye konuştu.

Çalışma hayatını nasıl etkiliyor?

Beck, COVID-19'a yakalanan bireylerin iyileştikten sonra iş yerinde hastalık öncesi performans seviyelerine dönmekte zorluk yaşayabileceğini; iş yükünü azaltmak, teslim tarihini uzatmak ve esnek çalışma saati gibi düzenlemelerle bunun üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Araştırmanın detayları, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.