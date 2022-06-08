Ankara'ya gelen Lavrov, Karadeniz koridoruna ilişkin açıklama yaptı.

"Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de hazırız" diyen Lavrov, Türkiye'nin çabalarına büyük önem atfettiklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz her gün tahıl koridorlarını açmaktayız. Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her şekilde sağlamaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız.https://t.co/Dn56FC7TuW pic.twitter.com/sYxw5CROz3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2022

Ukrayna'dan çıkan gemiler

Rus bakan, "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

"Askeri harekatlarda hedefe ulaşacağız" vurgusu

Lavrov ayrıca, "Askeri harekatlarımızın hedeflerini kamuoyu çok iyi biliyor ve bu hedeflere ulaşacağız." diye konuştu.