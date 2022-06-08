İspanyol hava yolu şirketi İberia, yaptığı açıklamada, son 3 ayda sadece Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı'nda 15 bin yolcusunun kontrol noktalarındaki kuyruklara takılarak uçağını kaçırdığını söyledi.

Bu arada İberia dışında diğer hava yollarında da benzer sıkıntıların yaşandığı öğrenildi.

Havalimanlarında daha fazla polis görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, Madrid, Barselona, Valensiya, Malaga, Alicante, Tenerife, Menorca, Palma, İbiza, Lanzarote, Fuenteventura ve Gran Canaria havalimanlarında toplam 500 polisin daha görevlendirilmesi kararı aldığını duyurdu.

Bakanlık, Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı kontrol noktalarındaki polis sayısının artırılacağını söyledi.