Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 11:54Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı en az 30 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
Berlin'in batısında bir araç kalabalığın arasına daldı. Şu anda en az 30 kişinin yaralandığı, bazılarının durumunun ciddi olduğu tahmin ediliyor.
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araç kalabalığın arasına daldı. Ölü ve yaralıların olduğu olayın ayrıntılarını @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı.https://t.co/gmhpC1PQAn pic.twitter.com/SKT9AiosQT— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2022
Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Edinilen bilgiye göre kaza, Rankestrasse ile Tauentzienstrasse kavşağında meydana geldi.
[Fotoğraf: Reuters]
Polis ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıklayarak, "Bunun kasıtlı mı yoksa trafik kazası mı olduğunu henüz bilmiyoruz. Sürücü gözaltına alındı" bilgisini paylaştı.
Etiketler: Almanya
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