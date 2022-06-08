Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da COVID-19 vaka sayısı 3 ayın zirvesinde
[Fotoğraf: AP]
Hindistan'da son 24 saatte 5 bin 233 COVID-19 vakasıyla, salgında son 3 ayın en yüksek seviyesi görüldü.
Söz konu vakalarla ülkede, 93 gün sonra ilk defa 5 binden fazla yeni vaka kaydedildi.
COVID-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak, 524 bin 715'e yükseldi.
4'üncü dalga endişesi
Salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı ise 43 milyon 190 bin 282'ye ulaştı.
Artan vaka sayıları, ülkede 4'üncü dalga endişelerine yol açtı.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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