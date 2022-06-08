Söz konu vakalarla ülkede, 93 gün sonra ilk defa 5 binden fazla yeni vaka kaydedildi.

COVID-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak, 524 bin 715'e yükseldi.

4'üncü dalga endişesi

Salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı ise 43 milyon 190 bin 282'ye ulaştı.

Artan vaka sayıları, ülkede 4'üncü dalga endişelerine yol açtı.