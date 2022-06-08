Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da otobüs, vadiye düştü: En az 18 ölü
[Temsili fotoğraf: AA]
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinin Killa Safiullah bölgesinde yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple vadiye düştü.
Kaza sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ancak bölgenin kayalık olması sebebiyle çalışmaların zorlukla ilerlediğini aktardı.
Etiketler: Pakistan
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