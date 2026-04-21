Dünya
AA 21.04.2026 22:45

İran medyası: İran yarın müzakereler için İslamabad’a gitmeyeceğini ABD’ye iletti

İran'ın, müzakere heyetinin yarın Pakistan’a gitmeyeceği yönündeki kararını ABD’ye ilettiği duyuruldu.

İran medyası: İran yarın müzakereler için İslamabad'a gitmeyeceğini ABD'ye iletti

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran, müzakereler için Pakistan’a heyet göndermeyeceğini ABD’ye iletti.

Buna göre, İran’ın çeşitli nedenlerle müzakerelerin ikinci turu için çarşamba günü Pakistan’da bulunmama kararı kesinleşti ve söz konusu karar Pakistan aracılığıyla ABD’ye iletildi.

İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda ateşkesin ilk günden itibaren sürekli ihlal edildiğini ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasının da savaş girişimi olduğunu ve yine ateşkesi ihlal anlamı taşıdığını vurgulamıştı.

Trump: İran ateşkesi defalarca ihlal etti
Trump: İran ateşkesi defalarca ihlal etti

