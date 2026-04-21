Dünya
AA 21.04.2026 22:03

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını çok iyi biliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasına ilişkin, "İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını çok iyi biliyor." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını çok iyi biliyor

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin deniz ablukasına tepki gösterdi.

İran limanlarının abluka altına alınmasının bir savaş girişimi olduğunu dolayısıyla ateşkesin ihlal edilmesi anlamına geldiğini söyleyen Arakçi, "Bir ticari gemiye saldırmak ve mürettebatını rehin almak ise çok daha büyük bir ihlaldir. İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını, menfaatlerini nasıl savunacağını ve zorbalığa karşı nasıl duracağını çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunarak el konulduğunu duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin de buna misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti. Öte yandan İran güçleri, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Hindistan bandıralı iki gemiye ateş açarak gemileri dönmeye zorlamıştı.

MSB: CH-47 ağır nakliye helikopterimiz kaza kırıma uğradı
Trump: Ateşkesi uzatacağım
'Orta Doğu'daki Gelişmeler ve Türkiye-Japonya İlişkilerinin Geleceği' paneli düzenlendi
İran medyası: İran yarın müzakereler için İslamabad'a gitmeyeceğini ABD'ye iletti
BM: Umudumuz, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılması
Bakan Gürlek: Hukukta 'siyasetçiye, valiye, belediye başkanına' bakılmaz
