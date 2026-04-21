Dünya
AA 21.04.2026 21:04

NYT: JD Vance'in İran müzakereleri için yapacağı İslamabad ziyareti "askıya alındı"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'la müzakereler için İslamabad'a yapacağı diplomatik ziyaretin geçici olarak askıya alındığı iddia edildi.

NYT: JD Vance'in İran müzakereleri için yapacağı İslamabad ziyareti "askıya alındı"

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı.

Yetkili, "Tahran’ın ABD’nin müzakere pozisyonlarına yanıt vermemesi" nedeniyle Başkan Yardımcısı Vance'in İran'la diplomatik görüşmeler için İslamabad'a gidişinin askıya alındığını ancak ziyaretin "her an yeniden gündeme gelebileceğini" ifade etti.

Beyaz Saray, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde de Vance'in, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında gerçekleşen bir politika toplantısına katıldığı ve toplantının halen devam ettiği kaydedildi.

