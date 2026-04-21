AA 21.04.2026 20:18

ABD-İran görüşmelerine katılması beklenen Vance'in halen Washington'da olduğu duyuruldu

ABD ile İran arasında İslamabad'da yapılacağı belirtilen görüşmelere katılması beklenen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in halen Washington'da olduğu kaydedildi.

İslamabad'da yapılacağı belirtilen ancak ne zaman gerçekleşeceği netlik kazanmayan ikinci tur görüşmeleri öncesinde Washington'da hareketli saatler yaşanıyor.

ABD medyasına yansıyan ve Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Başkan Yardımcısı Vance, bu sabah Başkan Donald Trump'ın başkanlığındaki bir politika toplantısına katıldı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından İslamabad'daki toplantıya katılması beklenen ve bugün yola çıkabileceği kaydedilen Vance'in halen Washington'da olduğu, hatta İslamabad'daki görüşmelere gidip gitmeyeceğinin yeniden değerlendirildiği aktarıldı.

Beyaz Saray henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.

