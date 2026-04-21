​​​​​​​Trump, sosyal medya hesabından İran gündemine ilişkin açıklama yaptı.

ABD heyetinin İran ile yürütülecek kalıcı ateşkes görüşmeleri için bugün İslamabad'a gitmesi beklenirken, Trump, "İran ateşkesi defalarca ihlal etti." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edilmişti.

Son durum ne?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı yetkiliye dayandırdığı bugünkü haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.

İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.