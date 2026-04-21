Parçalı Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.04.2026 15:39

Trump: İran ateşkesi defalarca ihlal etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran heyetlerinin kalıcı ateşkes görüşmeleri için bugün İslamabad'a gitmeleri beklenirken, İran'ın ateşkesi defalarca ihlal ettiğini savundu. Ateşkesi uzatmak istemediklerini söyleyen Trump, "Bence sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız, başka seçenekleri yok. Ordu harekete geçmeye can atıyor" dedi.

Trump: İran ateşkesi defalarca ihlal etti

​​​​​​​Trump, sosyal medya hesabından İran gündemine ilişkin açıklama yaptı.

ABD heyetinin İran ile yürütülecek kalıcı ateşkes görüşmeleri için bugün İslamabad'a gitmesi beklenirken, Trump, "İran ateşkesi defalarca ihlal etti." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edilmişti.

Son durum ne?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı yetkiliye dayandırdığı bugünkü haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.

İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump İran
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
15:53
Atatürk Köşkü 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz
15:23
SOLOTÜRK, Antalya'da 23 Nisan için gösteri uçuşu yapacak
15:28
Islah projeleriyle yerli keçi ırklarında sayı artıyor
15:16
Hastanede tedavi gören çocuklara "23 Nisan" sürprizi
15:15
Katar: Hürmüz krizi devam ederse bu bölgesel boyuttan çıkarak küresel bir hal alır
Güvenli okul için yeni adımlar
Güvenli okul için yeni adımlar
FOTO FOKUS
Türk SAT timi Libya’da sahada
Türk SAT timi Libya’da sahada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ