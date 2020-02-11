Fars Haber Ajansına göre, Dışişleri Bakanı Zarif, İran devriminin 41. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen törende, Ukrayna uçağının düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden Kanadalıların ailelerinin İran'a yönelik suç duyurusuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bu suç duyurusunun hiçbir temeli bulunmamaktadır"

"Bu suç duyurusunun hiçbir temeli bulunmamaktadır." diyen Zarif, ülkesinin uluslararası kanunlara göre süreci yürüttüğünü belirtti.

Kanadalı kurbanların ailelerinin avukatları, geçen günlerde, İran lideri Ali Hamaney ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri hakkında "yolcu uçağını düşürme" suçlamasıyla açtıkları davada İran'dan 1,5 milyar Kanada doları (yaklaşık 1 milyar 130 milyon ABD doları) tazminat talep etmişlerdi.

İran, uçağın füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba günü Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı bulunuyordu.