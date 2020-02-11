Borno Eyalet Sözcüsü Babakura Jato, basına yaptığı açıklamada, Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde yakalanan ve pişman olan bin 400 örgüt üyesinin serbest bırakıldığını belirtti.

Bu kişilerin yaklaşık 4 senedir rehabilitasyon programından geçirildiğini ifade eden Jato, serbest bırakılan kişilerin çoğunun aslında örgüt üyeleri olmadığını ancak teröristlerin akrabaları veya yanlış zamanda yanlış yerde bulunan kişiler olduğunu kaydetti.

Jato, halen rehabilitasyon için hükümetin elinde yüzlerce teröristin bulunduğunu söyledi.