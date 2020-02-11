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Boko Haram'lı bin 400 kişi 'pişman' oldukları için serbest bırakıldı
[Boko Haram üyesi olduklarından şüphelenilen bir grup Nijeryalı (Arşiv) | Fotoğraf: Reuters]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram üyesi bin 400 kişinin 'pişman' oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldığı açıklandı.
Borno Eyalet Sözcüsü Babakura Jato, basına yaptığı açıklamada, Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde yakalanan ve pişman olan bin 400 örgüt üyesinin serbest bırakıldığını belirtti.
Bu kişilerin yaklaşık 4 senedir rehabilitasyon programından geçirildiğini ifade eden Jato, serbest bırakılan kişilerin çoğunun aslında örgüt üyeleri olmadığını ancak teröristlerin akrabaları veya yanlış zamanda yanlış yerde bulunan kişiler olduğunu kaydetti.
Jato, halen rehabilitasyon için hükümetin elinde yüzlerce teröristin bulunduğunu söyledi.
Etiketler: nijerya Boko HaramSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 14:15
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