Dünya
28.02.2026 11:20

İran, İsrail'e misilleme saldırıları başlattı

İran, İsrail'e misilleme olarak füze saldırısı başlattı. Ayrıca İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattığını bildirdi.

İran, İsrail'e misilleme saldırıları başlattı
[Arşiv-Reuters]

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'dan İsrail'e balistik füze saldırıları başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu da İran’dan füze saldırıları düzenlendiğini tespit ettiklerini, önlemeye çalıştıklarını açıkladı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile Celile ve Karmel bölgelerinde füze ve roket saldırılarına karşı alarmların çaldığı aktarıldı.

Saldırının İran ile eş zamanlı, Lübnan tarafından olduğu kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı suçlu düşmanın saldırganlığına yanıt olarak, İran İslam Cumhuriyeti tarafından işgal altındaki topraklara yönelik ilk geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başladı." ifadeleri kullanıldı.

İran bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattı

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattığını bildirdi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre ABD üsleri ve çıkarlarının İran füzeleri tarafından hedef alındığı bildirildi.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.

Bahreyn’in başkenti Manama’daki ABD 5. Filosu’nun bulunduğu üs hedef alındı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran’a yönelik İsrail-ABD saldırılarına yardım eden herhangi bir üssün, İran tarafından hedef alınacağını söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi de savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti.

Azizi, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak." ifadelerini kullandı.  

İran'da İçişleri Bakanlığı, halka "itidal" çağrısı yaptı

İran İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik İsrail ve ABD saldırılarının ardından halkın soğukkanlılığını korumasını istedi.

İran İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik İsrail ve ABD saldırılarına ilişkin bildiri yayımladı.

“İsrail ve ABD uluslararası hukuku ihlal ederek ve müzakereler sürürken bir kez daha vatanımıza saldırıda bulunmuştur.” ifadelerine yer verilen açıklamada, halkın soğukkanlılığını korumasını, mevcut koşulları dikkate alarak şehir içi ve şehirler arası seyahatlerini yönetmelerini istedi.

Bakanlık ayrıca oluşabilecek sorunlara ilişkin Ulusal Kriz Yönetim Merkezi oluşturulduğunu belirtti.

İsrail'de alarmlar çaldı

 İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran'dan füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran misillemesini engellemek için devrede olduğu bildirildi.

İran’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların çaldığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurmuş, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." demişti.

İran İsrail
