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Dünya
Reuters, AA 13.04.2024 23:31

İran: İsrail'e kapsamlı saldırı başlatıldı

İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu.

İran: İsrail'e kapsamlı saldırı başlatıldı
[Temsili Fotoğraf: Reuters]

İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik insansız hava aracı operasyonu birkaç dakika önce başladı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, İran'ın insansız hava aracı saldırısı başlattığını duyurmuştu.

İran, İsrail'e saldırı başlattı
İran, İsrail'e saldırı başlattı

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bildiri yayımlandı.

Bildiride "İsrail'e yönelik İHA saldırısı, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu" ifadesine yer verildi.

İran, operasyonun adını açıkladı: "Gerçek Söz" (True Promise)

Devrim Muhafızları, "Gerçek Söz" operasyonunun "İsrail suçlarının cezalandırılmasının" bir parçası olduğunu söyledi.

İran'dan balistik füze

İran Devlet Haber Ajansı, Tahran'ın İsrail'e karşı balistik füze saldırısı başlattığını duyurdu.

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