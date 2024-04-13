İsrail Savunma Bakanı Gallant: ABD'den yeni destekler aldık

Gallant, yaptığı açıklamada, İran ve vekillerinin, İsrail'e yönelik muhtemel saldırı planını yakından izlediklerini belirtti.

İsrail vatandaşlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarına dikkati çeken Gallant, "Son günlerde savunma ve saldırı mekanizmamızı güçlendirdik. İsrail bünyesinde ve ABD öncülüğündeki ortaklarımızla birlikte karada, havada, denizde ve istihbarat teşkilatımıza yeni yetenekler ekledik" diye konuştu.

Gallant, İran'dan saldırı düzenlenmesi durumunda karşılık vereceklerini sözlerine ekledi.