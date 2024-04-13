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Dünya
Reuters 13.04.2024 23:26

Irak hava sahasını kapattı

Irak Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak hava sahasını kapattı, tüm hava trafiğini durdurdu.

Irak hava sahasını kapattı

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