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Reuters
HABER GİRİŞ
13.04.2024 23:26
, 13.04.2024 23:27
SON GÜNCELLEME
13.04.2024 23:27
Irak hava sahasını kapattı
Irak Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak hava sahasını kapattı, tüm hava trafiğini durdurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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