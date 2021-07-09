Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran-Irak sınırında 4,7 büyüklüğünde deprem
İran Piranshahr'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de İran-Irak sınırında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 4,05 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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