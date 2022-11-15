Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 06:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran ile AB "müzakereleri" görüştü
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri” görüştü.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, telefonda görüşen Abdullahiyan ile Borrell, nükleer çalışmalar nedeniyle İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasındaki iş birliğini el aldı.
Açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise yaptığı açıklamada, İran’dan bir heyetin Viyana’ya giderek UAEA yetkilileriyle görüştüğünü, UAEA’dan bir heyetin de görüşmelere devam etmek üzere İran'a gelmesi konusunda mutabık kalındığını aktarmıştı.
Etiketler: İran Avrupa Birliği İran Nükleer Kriz
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