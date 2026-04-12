Dünya
AA 12.04.2026 01:25

İran: Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemi geçişi girişimlerine sert karşılık verilecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

İran: Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemi geçişi girişimlerine sert karşılık verilecek

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamayı (58 numaralı bildiri) yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceği belirtildi.

Geçiş izninin yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilere verildiği ifade edilen açıklamada, ABD savaş gemilerinin boğazdan geçtiğine dair haberler yalanlandı.

ABD Başkanı Trump: İran ile çok yoğun müzakereler içindeyiz
ABD Başkanı Trump: İran ile çok yoğun müzakereler içindeyiz

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin elinde olduğu kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.

Pezeşkiyan: İran çıkarlarını koruyarak cesurca müzakere edecek
Pezeşkiyan: İran çıkarlarını koruyarak cesurca müzakere edecek

ABD ordusunun açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadelerine yer verilmişti.​​​​​​​

İran müzakere heyetine yakın bir kaynak CNN’e, ABD’nin boğazla ilgili "kabul edilemez taleplerde" bulunduğunu söylemiş, İran devlet medyası da benzer "anlaşmazlıkları" haber yapmıştı.

ETİKETLER
İran ABD-İsrail-İran Savaşı Hürmüz Boğazı
ABD Başkanı Trump: İran ile çok yoğun müzakereler içindeyiz
02:41
İzmir'de zincirleme kaza: 4 yaralı
02:27
İran medyası: İslamabad'daki görüşmeler devam edecek
02:29
Suudi Arabistan’da şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara
00:55
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 şüphelinin test sonucu belli oldu
01:07
ABD Başkanı Trump: İran ile çok yoğun müzakereler içindeyiz
02:23
Bakanlardan ve siyasilerden soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
Baharda kışı yaşayan Ilgaz Dağı'nda ormanlar beyaza büründü
Baharda kışı yaşayan Ilgaz Dağı'nda ormanlar beyaza büründü
Ankara'da mobilya deposunda yangın
Ankara'da mobilya deposunda yangın
