Az Bulutlu 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2026 22:21

İran, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girdiği iddialarını yalanladı

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddialarını yalanladı.

[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddiaları yalanlanırken boğazdaki geçişlerin tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğu belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.

ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadesine yer verilmişti.​​​​​​​

ETİKETLER
ABD ABD-İsrail-İran Savaşı Hürmüz Boğazı İran
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 2 binden fazla kişiyi katletti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya tepki
22:56
İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya tepki
22:59
Türkiye'den soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki
22:15
4 ilde 'sahte bungalov' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
21:40
Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çerçevesini oluşturduk
21:04
Bakan Bayraktar: Dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip 4. ülkesi Türkiye oldu
Baharda kışı yaşayan Ilgaz Dağı'nda ormanlar beyaza büründü
Baharda kışı yaşayan Ilgaz Dağı'nda ormanlar beyaza büründü
FOTO FOKUS
Ankara'da mobilya deposunda yangın
Ankara'da mobilya deposunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ